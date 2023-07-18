Ряд клубов Словакии не хотят видеть российских хоккеистов в своём составе

Чешский вратарь, а также агент игроков Томаш Вошврда, долгое время выступавший в Словакии и ставший там одним из самых известных легионеров, рассказал, что ряд словацких клубов отказался от российских хоккеистов.
«Насколько мне известно, Михал Гандзуш (обладатель Кубка Стэнли и бывший член Федерации хоккея Словакии. — Прим. «Чемпионата») довольно много высказывается. Так же поступает руководство хоккейных клубов, будь то президент «Дуклы» из Тренчина Милош Радоса, генеральный менеджер «Банска-Бистрица» Любош Писар, братья Рапач из «Спишска-Нова-Вес» (Бранислав Рапач — совладелец и помощник генменеджера команды, Рихард Рапач — совладелец и генменеджер команды. — Прим. «Чемпионата»), которые не хотят видеть российских игроков в своих клубах, а также президент «Попрада» Людовит Юриньи. Они против того, чтобы притаскивать сюда агентов российских хоккеистов. Я сам испытал с ними многое, когда ещё был игроком», — приводит слова Вошврды Sport Aktuality.
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