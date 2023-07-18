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В «Ак Барсе» рассказали о количестве проданных билетов на прощальный матч Зарипова

Казанский «Ак Барс» назвал количество билетов, которые были проданы на прощальный матч Даниса Зарипова.

«Менее чем за сутки продано более 5 тыс. билетов на прощальный матч Даниса Зарипова», — сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Прощальный матч Зарипова пройдёт 9 августа в Казани. Продажа билетов стартовала 17 июля в 13:00 мск.

Ранее стало известно, что перед началом матча пройдёт церемония чествования Даниса Зарипова: под своды арены поднимется стяг легендарного нападающего, а «Ак Барс» впервые в истории выведет номер из обращения − число 25 навсегда останется за Зариповым.

Зарипов — единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 годах — в составе «Металлурга»), трёхкратный чемпион мира (2008, 2009 и 2014).