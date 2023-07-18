«Сан-Хосе» ответил на слова Каута о том, что хоккеиста заставляли драться в каждом матче
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«Сан-Хосе Шаркс» опровергли слова бывшего хоккеиста системы «акул» Мартина Каута о том, что тренер из АХЛ заставлял хоккеиста драться в каждом матче.
«Нам стало известно о словах, приписываемых Мартину Кауту, в которых говорилось, что на него оказывали давление, чтобы он преднамеренно провоцировал драки. Мы недвусмысленно заявляем, что такого указания никогда не давали и не намекали члены тренерского или хоккейного штаба «Сан-Хосе» или нашего фарм-клуба — ХК «Барракуда», — приводит заявление «Сан-Хосе» журналист Шен Пен в статье на сайте San Jose Hockey Now.
В январе «Колорадо Эвеланш» обменял Каута в «Сан-Хосе». За свою карьеру в НХЛ он провёл 56 матчей, в которых набрал 11 (6+5) результативных баллов.
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