The Hockey Writers: Задоров — имя, о котором фанаты «Торонто» мечтали в течение многих лет

Журналист Спенсер Лазари в статье на сайте The Hockey Writers считает, что «Торонто Мэйпл Лифс» должны найти возможность подписать российского защитника «Калгари Флэймз» Никиту Задорова.

«Никита Задоров — это имя, о котором фанаты «Мэйпл Лифс» мечтали в течение многих лет. Он обеспечивает «олдскульную» физическую игру и любит встречать соперников с опущенной головой на синей линии. Ему также нравится защищать своего вратаря после свистка, давая понять, что он не позволит другой команде добраться до голкипера. Задоров, похоже, идеально подходит для «Торонто», и его знакомство с генменеджером Треливингом может сделать его главным приоритетом.

Другое преимущество заключается в том, что запрашиваемая цена не будет астрономической. Моё предложение для «Калгари» — это выбор в третьем раунде 2024 года, выбор в седьмом раунде 2026 года и Бобби Макманн.

Несмотря на то, что ему 28 лет, он готов сделать шаг на следующий уровень и стать игроком топ-6 в команде НХЛ. Задоров привнесёт в игру «Мэйпл Лифс» тот физический элемент, который им необходим», — сказано в статье.

28-летний защитник в регулярке НХЛ сыграл 82 игры, в которых набрал 21 (14+7) очко.