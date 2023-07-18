The Athletic: Мичков — лучший российский проспект со времён Овечкина и Малкина

Североамериканский журналист Скотт Уилер в статье на сайте The Athletic составил рейтинг лучших проспектов НХЛ, выбранных на драфте-2023. На втором месте — российский форвард СКА Матвей Мичков.
«Мичков — лучший проспект, которого я когда-либо ставил на третье место перед любым драфтом, и лучший российский проспект со времён Алекса Овечкина и Евгения Малкина. Это совершенно точно.
Великолепие Мичкова исходит, прежде всего, из его способности быстро принимать решения и выполнять их с невероятным мастерством, будь то шаблонный бросок, быстрый пас, внезапная остановка. Когда он пробует что—то, он делает это не от отчаяния, а скорее намеренно. Он — редкий игрок, у которого есть мастерство топ-класса по всем направлениям», — сказано в статье.
Топ-5 лучших проспектов НХЛ, выбранных на драфте — 2023 по версии The Athletic выглядит так:
1. Коннор Бедард;
2. Матвей Мичков;
3. Адам Фантилли;
4. Лео Карлссон;
5. Уилл Смит.
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