The Athletic: Мичков — лучший российский проспект со времён Овечкина и Малкина

Североамериканский журналист Скотт Уилер в статье на сайте The Athletic составил рейтинг лучших проспектов НХЛ, выбранных на драфте-2023. На втором месте — российский форвард СКА Матвей Мичков.

«Мичков — лучший проспект, которого я когда-либо ставил на третье место перед любым драфтом, и лучший российский проспект со времён Алекса Овечкина и Евгения Малкина. Это совершенно точно.

Великолепие Мичкова исходит, прежде всего, из его способности быстро принимать решения и выполнять их с невероятным мастерством, будь то шаблонный бросок, быстрый пас, внезапная остановка. Когда он пробует что—то, он делает это не от отчаяния, а скорее намеренно. Он — редкий игрок, у которого есть мастерство топ-класса по всем направлениям», — сказано в статье.

Топ-5 лучших проспектов НХЛ, выбранных на драфте — 2023 по версии The Athletic выглядит так:

1. Коннор Бедард;

2. Матвей Мичков;

3. Адам Фантилли;

4. Лео Карлссон;

5. Уилл Смит.