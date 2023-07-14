Шведский журналист: по таланту Мичков ближе всего к Бедарду. Он кажется немного капризным

Шведский журналист Sportbladet Йонатан Экелив на своей странице в «Твиттере» поделился мнением о российском нападающем Матвее Мичкове. Форвард был выбран «Филадельфией Флайерз» на драфте НХЛ — 2023.

«Да, по таланту Мичков ближе всего к Бедарду. Невероятный проспект! Кажется немного капризным, но про Куча тоже так говорили… а всё прошло хорошо», — говорится в сообщении.

Мичков по ходу прошлого сезона Континентальной хоккейной лиги перешёл из СКА в «Сочи» на правах аренды и набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах за южан. В 2021 году Матвей в составе юниорской сборной России стал победителем Кубка Глинки/Гретцки.

В прошлом сезоне регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» финишировала на 14-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 75 очков после 82 игр.