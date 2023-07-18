Клюшка Гретцки с финала Кубка Стэнли 1988 года выставлена ​​на аукцион

Игровую клюшку легендарного хоккеиста Уэйна Гретцки с решающей встречи финала Кубка Стэнли-1988 выставлена на аукцион, сообщает Sportsnet со ссылкой на Sotheby's.
В 1988-м Гретцки стал обладателем Кубка Стэнли в четвёртый раз в карьере и был признан самым ценным игроком плей-офф, набрав 43 (12+32) очка в 19 встречах.
Фото: Sotheby's
По оценкам, клюшка будет продана на аукционе по цене более $ 500 тысяч.
Sotheby's заполучил клюшку, подписанную самим Гретцки, у частного коллекционера, который решил её продать. Ранее компания продала клюшку Гретцки с его последней игры в НХЛ за $ 140 тысяч в 2022 году.
Это не первая памятная вещь Гретцки, которая продаётся по высокой цене на аукционе. В мае 2021 года Heritage Auctions заявила, что продала карточку экс-хоккеиста анонимному покупателю за 3,75 миллиона долларов.
- 18 июля 2023
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