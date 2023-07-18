«Калгари» выведет из обращения номер финского экс-голкипера Кипрусоффа

Пресс-служба «Калгари Флэймз» объявила о выводе из обращения 34-го номера, под которым за клуб играл финский голкипер Миикка Кипрусофф.
«Сегодня мы гордимся тем, что продолжаем наследие «Калгари», отдавая дань уважения одному из величайших людей всех времен в истории «Флэймз». От имени владельца и организации мы поздравляем Миикку с потрясающей карьерой и заслуженными и редкими достижениями. Под маской скрывался жестокий соперник, который вселял в нас уверенность и возможность побеждать каждую игру», — заявил генеральный директор клуба Крейг Конрой.
Кипрусофф провёл девять сезонов из своей 12-летней карьере в «Калгари» и покинул клуб в ранге рекордсмена по победам (305), сухим матчам (41), коэффициенту надёжности (2,46), проценту отражённых бросков (91,3%) и количеству игр, сыгранных вратарём (576). В составе сборной Финляндии был призёром Олимпийских игр 2010 года, Кубка мира 2004 года и чемпионатов мира 1999 и 2001 годов.
Кипрусофф трижды становился финалистом на награду «Везина Трофи», выиграв приз лучшему вратарю НХЛ в 2006 году.
- 18 июля 2023
-
21:38
-
21:27
-
21:12
-
21:01
-
20:41
-
20:14
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:07
-
18:47
-
18:28
-
18:11
-
17:55
-
17:40
-
17:24
-
17:15
-
17:06
-
16:51
-
16:38
-
16:25
-
16:12
-
16:03
-
15:44
-
15:37
-
15:28
-
14:54
-
14:48
-
14:44
-
14:26
-
14:20
-
14:03
-
13:53
-
13:32
-
13:08