Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Калгари» выведет из обращения номер финского экс-голкипера Кипрусоффа

«Калгари» выведет из обращения номер финского экс-голкипера Кипрусоффа
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба «Калгари Флэймз» объявила о выводе из обращения 34-го номера, под которым за клуб играл финский голкипер Миикка Кипрусофф.

«Сегодня мы гордимся тем, что продолжаем наследие «Калгари», отдавая дань уважения одному из величайших людей всех времен в истории «Флэймз». От имени владельца и организации мы поздравляем Миикку с потрясающей карьерой и заслуженными и редкими достижениями. Под маской скрывался жестокий соперник, который вселял в нас уверенность и возможность побеждать каждую игру», — заявил генеральный директор клуба Крейг Конрой.

Кипрусофф провёл девять сезонов из своей 12-летней карьере в «Калгари» и покинул клуб в ранге рекордсмена по победам (305), сухим матчам (41), коэффициенту надёжности (2,46), проценту отражённых бросков (91,3%) и количеству игр, сыгранных вратарём (576). В составе сборной Финляндии был призёром Олимпийских игр 2010 года, Кубка мира 2004 года и чемпионатов мира 1999 и 2001 годов.

Кипрусофф трижды становился финалистом на награду «Везина Трофи», выиграв приз лучшему вратарю НХЛ в 2006 году.

Материалы по теме
The Hockey Writers: Задоров — имя, о котором фанаты «Торонто» мечтали в течение многих лет
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023