«Богатые становятся богаче». The Hockey News — о «Каролине» в межсезонье

Журналист Майк Стивенс в статье на портале The Hockey News оценил селекционную политику «Каролины Харрикейнз» в текущем межсезонье.
«Крупнейшие подписания: Дмитрий Орлов, Майкл Бантинг, Джордан Стаал, Йеспер Фаст, Фредерик Андерсен, Антти Раанта. Ушли: Шейн Гостисбер, Макс Пасиоретти.
Богатые становятся богаче. Откровенно говоря, этим летом «Каролина» могла бы просто сидеть сложа руки и в целом быть в порядке. Но это не то, что делают претенденты на Кубок. Они всегда ищут улучшения. И подписать контракт с лучшим игроком на рынке и одним из лучших форвардов — отличный способ сделать это.
По данным PuckPedia, даже со всеми этими переходами у «Харрикейнз» по-прежнему есть около $ 2,5 млн долларов свободного места под потолком зарплат. У них всё ещё есть место, чтобы добавить того, кого захотят. Быть может, Эрик Карлссон?», — сказано в статье.
- 18 июля 2023
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