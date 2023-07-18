Гальченюк присоединился к программе помощи игрокам НХЛ

Алекс Гальченюк сообщил, что зарегистрировался в программе помощи игрокам НХЛ/НХЛПА, сообщает пресс-служба лиги со ссылкой на «Твиттер» хоккеиста.

«Зарегистрировавшись в программе помощи НХЛ/НХЛПА, я надеюсь получить необходимую мне помощь и убедиться, что больше никогда не совершу такой ошибки», — написал Гальченюк.

На драфте Национальной хоккейной лиги 2012 года форварда выбрал «Монреаль Канадиенс» в первом раунде под общим третьим номером. За свою карьеру в НХЛ Алекс Гальченюк сыграл в лиге 654 встречи, в которых забросил 146 шайб и отдал 208 результативных передач, набрав в общей сложности 354 очка.

Сегодня Гальченюк выступил с заявлениями после того, как его арестовали 9 июля по ряду обвинений, включая нападение на частную собственность, хулиганство, неповиновение, сопротивление аресту, угрозы и аварию.