Гальченюк присоединился к программе помощи игрокам НХЛ

Алекс Гальченюк сообщил, что зарегистрировался в программе помощи игрокам НХЛ/НХЛПА, сообщает пресс-служба лиги со ссылкой на «Твиттер» хоккеиста.
«Зарегистрировавшись в программе помощи НХЛ/НХЛПА, я надеюсь получить необходимую мне помощь и убедиться, что больше никогда не совершу такой ошибки», — написал Гальченюк.
На драфте Национальной хоккейной лиги 2012 года форварда выбрал «Монреаль Канадиенс» в первом раунде под общим третьим номером. За свою карьеру в НХЛ Алекс Гальченюк сыграл в лиге 654 встречи, в которых забросил 146 шайб и отдал 208 результативных передач, набрав в общей сложности 354 очка.
Сегодня Гальченюк выступил с заявлениями после того, как его арестовали 9 июля по ряду обвинений, включая нападение на частную собственность, хулиганство, неповиновение, сопротивление аресту, угрозы и аварию.
- 18 июля 2023
-
23:50
-
23:34
-
23:21
-
23:06
-
22:41
-
22:22
-
22:10
-
21:38
-
21:27
-
21:12
-
21:01
-
20:41
-
20:14
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:07
-
18:47
-
18:28
-
18:11
-
17:55
-
17:40
-
17:24
-
17:15
-
17:06
-
16:51
-
16:38
-
16:25
-
16:12
-
16:03
-
15:44
-
15:37
-
15:28
-
14:54
-
14:48