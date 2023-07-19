Хамидуллин: феномен «Адмирала» — Никита Серебряков, он больше чем просто половина команды

Защитник «Сибири» Динар Хамидуллин рассказал, в чём феномен отличного выступления «Адмирала» в прошлом сезоне. Игрок обороны в сезоне-2022/2023 в составе дальневосточной команды дошёл до второго раунда Кубка Гагарина, где его клуб уступил «Ак Барсу» в шести матчах.

«Наш феномен – Никита Серебряков. Без шуток. Наш вратарь сыграл огромную роль в прошлом сезоне. Говорят же, что вратарь – это половина команды, но Никита был больше чем просто половина. Ну и, опять же, феномен наш в дисциплине и выполнении заданий.

Если бы Серебряков играл в условном «Салавате», то такого результата бы не показал? Это всё «бы». Кто его знает, как бы сложилось? В данный момент он лучший вратарь лиги. У него есть уверенность. Я думаю, что прогресс Никиты был ожидаем. Огромный плюс в том, что он умеет читать игру, думает на шаг вперёд. У него нет супергабаритов, но есть вратарская чуйка. Никогда не поздно выйти в лидеры. Например, Эрик Карлссон пару лет играл на среднем уровне, а в этом сезоне стрельнул в 33 года», — цитирует защитника «Бизнес ONLINE».

Серебряков завершил регулярный чемпионат с первым показателем отражённых бросков и со вторым коэффициентом надёжности. В 50 матчах регулярки 27-летний голкипер одержал 20 побед с 94,4% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,79. Серебряков был признан лучшим голкипером прошедшего сезона КХЛ.