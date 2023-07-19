Тардиф рассказал, когда ИИХФ сделает заявление по ситуации с контрактом И. Федотова

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф рассказал, когда ИИХФ сделает заявление по ситуации с контрактом голкипера ЦСКА Ивана Федотова.

«ИИХФ сделает официальное заявление о ситуации с контрактом Федотова с ЦСКА. Как скоро? Я думаю, нам потребуется как минимум одна неделя», — приводит слова Тардифа «РИА Новости Спорт».

Отметим, что в Федерации хоккея России уже сообщили, что примут решение о допуске Федотова к игре в чемпионате КХЛ только после консультации с ИИХФ.

Напомним, в июне появились новости о том, что контракт вратаря с «Филадельфией Флайерз», заключённый перед сезоном-2022/2023, автоматически продлён на год. 3 июля заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли подтвердил эту информацию. Тем не менее уже через пять дней, 8 июля, ЦСКА объявил о подписании контракта с Федотовым.