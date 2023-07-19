20-летнего российского экс-хоккеиста «Молота» задержали в Москве за уклонение от армии

Бывшего хоккеиста пермского ХК «Молот» 20-летнего Владислава Григорьева задержали возле одной из башен Москва-Сити, где он проживал, скрываясь от правоохранительных органов. Ему грозит до 10 лет лишения свободы за уклонение от военной службы, сообщает ИА Regnum со ссылкой на источник.

Полиция задержала Григорьева 17 июля. Спортсмена доставили в отделение. Ещё в конце апреля 2023 года в отношении хоккеиста было возбуждено уголовное дело за уклонение от службы в армии. Молодой человек попал в осенний призыв, но после получения повестки скрылся. 11 июля Владислав был объявлен в федеральный розыск.

«Был задержан 20-летний подозреваемый по уголовному делу по ч. 5 ст. 337 УК РФ «Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершённые военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооружённого конфликта или ведения боевых действий», — рассказал собеседник агентства. Данная статья предполагает наказание до 10 лет лишения свободы. В настоящий момент Григорьев находится под подпиской о невыезде.

По словам источника, отец спортсмена — крупный бизнесмен в Перми. Сам Владислав с раннего возраста занимался хоккеем, много лет выступал за пермский ХК «Молот» на позиции нападающего. Несколько лет назад он закончил карьеру хоккеиста по неизвестным причинам.

Напомним, в июле 2022 года за уклонение от армии был задержан голкипер ЦСКА Иван Федотов.