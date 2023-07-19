Два российских голкипера — в топ-10 лучших молодых вратарей НХЛ по версии The Athletic

Журналист Скотт Уиллер в статье на сайте The Athletic представил топ-10 молодых голкиперов НХЛ.

В списке на второй строчке — голкипер системы «Нэшвилл Предаторз» Ярослав Аскаров, на девятом месте — Пётр Кочетков из «Каролины Харрикейнз».

«Талант Аскарова, безусловно, уникальный. Его способность перемещаться в воротах, отслеживать броски форвардов и совершать неожиданные сейвы — это элитно. Сочетание мощности и скорости вместе с его статистикой даёт ему большой потенциал.

Кочетков — в отличной спортивной форме, он хорошо контролирует отскоки, и мне нравится, как он следит за игрой. Единственное, что мне не нравилось — случайные голы со средней дистанции. Однако он усердно работает, чтобы убрать огрехи в игре. Он, вероятно, не станет номером 1, но я вижу его твёрдым бэкапом», — сказано в статье.

Полностью топ-10 молодых голкиперов НХЛ выгляди так:

1. Йеспер Валльстедт («Миннесота Уайлд»);

2. Ярослав Аскаров («Нэшвилл Предаторз»);

3. Девон Леви («Баффало Сэйбрз»);

4. Дастин Вольф («Калгари Флэймз»);

5. Себастьян Косса («Детройт Ред Уингз»);

6. Трей Огастин («Детройт Ред Уингз»);

7. Михаэл Грабал («Аризона Койотс»);

8. Лукаш Достал («Анахайм Дакс»);

9. Пётр Кочетков («Каролина Харрикейнз»);

10. Дрю Коммессо («Чикаго Блэкхоукс»).