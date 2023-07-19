Два российских голкипера — в топ-10 лучших молодых вратарей НХЛ по версии The Athletic

Журналист Скотт Уиллер в статье на сайте The Athletic представил топ-10 молодых голкиперов НХЛ.
В списке на второй строчке — голкипер системы «Нэшвилл Предаторз» Ярослав Аскаров, на девятом месте — Пётр Кочетков из «Каролины Харрикейнз».
«Талант Аскарова, безусловно, уникальный. Его способность перемещаться в воротах, отслеживать броски форвардов и совершать неожиданные сейвы — это элитно. Сочетание мощности и скорости вместе с его статистикой даёт ему большой потенциал.
Кочетков — в отличной спортивной форме, он хорошо контролирует отскоки, и мне нравится, как он следит за игрой. Единственное, что мне не нравилось — случайные голы со средней дистанции. Однако он усердно работает, чтобы убрать огрехи в игре. Он, вероятно, не станет номером 1, но я вижу его твёрдым бэкапом», — сказано в статье.
Полностью топ-10 молодых голкиперов НХЛ выгляди так:
1. Йеспер Валльстедт («Миннесота Уайлд»);
2. Ярослав Аскаров («Нэшвилл Предаторз»);
3. Девон Леви («Баффало Сэйбрз»);
4. Дастин Вольф («Калгари Флэймз»);
5. Себастьян Косса («Детройт Ред Уингз»);
6. Трей Огастин («Детройт Ред Уингз»);
7. Михаэл Грабал («Аризона Койотс»);
8. Лукаш Достал («Анахайм Дакс»);
9. Пётр Кочетков («Каролина Харрикейнз»);
10. Дрю Коммессо («Чикаго Блэкхоукс»).
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