Журналист: соглашение на два или три года имеет смысл, если «Торонто» верит в Самсонова

Журналист Джим Парсонс в статье на сайте The Hockey Writers оценил расклады в преддверии арбитража между российским голкипером Ильёй Самсоновым и «Торонто Мэйпл Лифс».

«Соглашение на два или три года имеет наибольший смысл, если команда верит в Самсонова. Но его просьба о $ 4,9 млн и возможность однолетнего контракта с Самсоновым остаётся интригующей. Это решение повлияет на будущее Самсонова в команде, в то время как «Лифс» оценивают свои варианты. Если они пока не считают, что в него стоит инвестировать, они могут просто принять арбитражное решение и посмотреть, что будет дальше.

Судя по предыдущим делам, Самсонов получит контракт ближе к середине требований. Это будет означать зарплату примерно в $ 3,75 млн. Но годовое соглашение даёт возможность значительного заработка на рынке свободных агентов в 2024 году», — написал Парсонс.

Сегодня, 19 июля, инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман заявил, что «Торонто» по контракту предлагает $ 2,4 млн, Самсонов запрашивает $ 4,9 млн. Арбитраж состоится в пятницу, 21 июля.