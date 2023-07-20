Хоккеист сборной Великобритании Хэммонд погиб в автокатастрофе

33-летний хоккеист Майк Хэммонд погиб в автокатастрофе в среду, сообщается на сайте его последнего клуба «Ноттингем Пантерз». Хоккеист дважды участвовал в чемпионате мира, где представлял сборную Великобритании.

«В это трудное время мы думаем о семье и друзьях Майка. Покойся с миром. Тебя никогда не забудут», — говорится в сообщении на сайте «Ноттингема».

За два чемпионата мира центрфорвард успел забить шесть голов и сделать две результативные передачи. Хэммонд забросил победную шайбу в ворота сборной Беларуси на матче чемпионата мира 2021 года и помог своей команде одержать победу со счётом 4:3.