Хоккеист сборной Великобритании Хэммонд погиб в автокатастрофе
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33-летний хоккеист Майк Хэммонд погиб в автокатастрофе в среду, сообщается на сайте его последнего клуба «Ноттингем Пантерз». Хоккеист дважды участвовал в чемпионате мира, где представлял сборную Великобритании.
«В это трудное время мы думаем о семье и друзьях Майка. Покойся с миром. Тебя никогда не забудут», — говорится в сообщении на сайте «Ноттингема».
За два чемпионата мира центрфорвард успел забить шесть голов и сделать две результативные передачи. Хэммонд забросил победную шайбу в ворота сборной Беларуси на матче чемпионата мира 2021 года и помог своей команде одержать победу со счётом 4:3.
ЧМ-2021. Группа A
26 мая 2021, среда. 20:15 МСК
Беларусь
Окончен
3 : 4
Великобритания
0:1 Кирк – 13:38 (5x5) 1:1 Кодола (Принс, Бэйлен) – 29:15 (5x4) 1:2 Дэвис (Майерс) – 37:06 (5x5) 1:3 Кирк (О'Коннор, Дауд) – 38:35 (5x5) 1:4 Хэммонд (Ричардсон) – 48:41 (4x4) 2:4 Плэтт (Паре, Кодола) – 51:19 (5x5) 3:4 Принс (Шарангович, Протас) – 57:43 (5x5)
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