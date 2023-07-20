Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Авангард» расторг контракт с форвардом Дергачёвым

«Авангард» расторг контракт с форвардом Дергачёвым
Комментарии

Нападающий Александр Дергачёв оказался на рынке свободных агентов. «Авангард» отказался от услуг форварда, расторгнув с ним контракт, сообщает пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне Александр Дергачев сыграл 60 матчей, в которых забросил семь шайб и отдал восемь результативных передач, набрав в общей сложности 15 очков. В плей-офф — 2023 26-летний форвард провёл 14 встреч, в которых результативными баллами не отметился. Всего в лиге Дергачев провёл 295 матчей и записал на свой счёт 74 (36+38) балла.

В 2017 году в составе СКА Дергачёв стал обладателем Кубка Гагарина. В составе молодёжной сборной России Александр дважды стал серебряным призёром чемпионата мира.

Ранее экс-вратарь омичей Станислав Галимов перешёл в словацкий «Гуменне».

Материалы по теме
Голкипер Станислав Галимов перешёл в словацкий «Гуменне»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023