«Авангард» расторг контракт с форвардом Дергачёвым
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Нападающий Александр Дергачёв оказался на рынке свободных агентов. «Авангард» отказался от услуг форварда, расторгнув с ним контракт, сообщает пресс-служба клуба.
В прошлом сезоне Александр Дергачев сыграл 60 матчей, в которых забросил семь шайб и отдал восемь результативных передач, набрав в общей сложности 15 очков. В плей-офф — 2023 26-летний форвард провёл 14 встреч, в которых результативными баллами не отметился. Всего в лиге Дергачев провёл 295 матчей и записал на свой счёт 74 (36+38) балла.
В 2017 году в составе СКА Дергачёв стал обладателем Кубка Гагарина. В составе молодёжной сборной России Александр дважды стал серебряным призёром чемпионата мира.
Ранее экс-вратарь омичей Станислав Галимов перешёл в словацкий «Гуменне».
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