«Трезвым лучше решать вопросы!» Экс-игрок НХЛ прокомментировал арест Гальченюка

Бывший игрок «Эдмонтон Ойлерз» и «Калгари Флэймз» Ладислав Шмид прокомментировал арест Алекса Гальченюка за неподобающее поведение и рассказал о своих проблемах.

«Просто хотел прокомментировать [ситуацию] Алекса Гальченюка. Знаю, то, что произошло, выглядит плохо, и я уверен, что он не чувствует себя хорошо по этому поводу. Но, слава богу, никто не погиб и никто особо не пострадал. Он извинился и попросил помощи — пока это всё, что он может сделать. Он признал и принял, что у него есть проблема. К сожалению, должно произойти что-то плохое, чтобы мы осознали, что мы всего лишь люди и нуждаемся в помощи других. Несколько месяцев назад со мной случилось кое-что плохое, и это до смерти напугало меня и моих близких. Только тогда я понял, что мне нужна помощь!

Просьба о помощи была лучшим и самым смелым поступком, который я когда-либо делал. Это спасло мне жизнь! Прошло три месяца трезвости, и я никогда не чувствовал себя лучше. Кроме того, мои отношения с членами моей семьи, особенно с женой и детьми, никогда не были лучше. Трезвым лучше решать вопросы! Мы недостаточно говорим об этих проблемах. Какое-то время я был в очень тёмном месте, но выход есть. Просто протяни руку и попроси о помощи — для меня это сработало. Это действительно того стоит. ЖИЗНЬ СТОИТ ЭТОГО! Я рад, что Алекс это понял! Спасибо НХЛПА за поддержку!», — написал Шмид в своём «твиттере».