Черных: Потапов и Гончаров хотят перейти в клуб, где смогут играть, а не сидеть в запасе

Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающих Георгия Белоусова и Алексея Потапова, а также защитника Максима Гончарова рассказал о переговорах с клубами. В прошлом сезоне Белоусов выступал за «Автомобилист», Гончаров – за «Нефтехимик», а Потапов – за «Трактор» и «Динамо».
«Мы спокойно ждём. Сейчас будут предсезонные турниры, и после них многие игроки будут востребованы. Пока просто разговариваем с клубами. Некоторые команды хотят подписать иностранцев, с кем-то не сходимся финансово.
Была информация, что Белоусов может перейти в «Ладу»? Предыдущее руководство «Лады» было заинтересовано. Нынешние руководители считают, что Белоусов при таком составе – большой вопрос.
У Потапова и Гончарова есть желание продолжать карьеру? Желание продолжать карьеру у них есть. Они хотят перейти в команду, где смогут играть, а не сидеть в запасе», — приводит слова Черных «РБ Спорт».
Ранее Александр Черных рассказал о будущем Кенни Агостино.
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