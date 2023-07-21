Пашин: переход в «Спартак» — важный этап карьеры

Новичок «Спартака» нападающий Александр Пашин вспомнил о том, как дебютировал в КХЛ в составе «Салавата Юлаева» в матче против красно-белых. Год назад московский клуб получил права на форварда при обмене Ивана Дроздова в команду из Уфы. Этим летом «Спартак» оформил аренду Пашина из Северной Америки.

«Первая ассоциация со «Спартаком» – мой дебютный матч в КХЛ, три года назад. Помню, что успел сыграть только две-три смены, но «Спартак» был в тот вечер неудержим – забили трижды в первом периоде и я тоже не избежал «минуса», после чего сидел на лавке до конца игры. Вспоминал об этом дебюте и год назад, когда права на меня обменяли в «Спартак», интересно сложилась хоккейная судьба.

Впрочем, когда случился тот обмен на Ивана Дроздова, особо на этом не зацикливался – тогда я уже подписал контракт с «Каролиной» и готовился к дебюту за океаном. До этого, почти всю спортивную жизнь я провёл в системе «Салавата Юлаева», так что возвращение в Россию и переход в «Спартак» – это тоже важный этап карьеры, в новом для меня городе и команде. Значит, будем осваиваться!», — приводит официальный сайт «Спартака» слова Пашина.