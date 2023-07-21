Пашин рассказал о причинах неудачных выступлений в Америке

Новичок «Спартака» нападающий Александр Пашин объяснил, почему минувший сезон в Северной Америке сложился для него не лучшим образом. Он выступал в клубе АХЛ «Чикаго Вулвз». Игрок принадлежит «Каролине Харрикейнз», а за московский клуб в сезоне-2023/2024 Пашин будет выступать на правах аренды.

«Нас с Василием Пономарёвым пробовали ставить вместе – в юниорской сборной мы так играли примерно три года, но в Америке как-то не пошло и нас быстро определили по разным звеньям. Почему у меня не получился сезон, наверное, есть много причин. Совсем другой там хоккей, кардинально отличается от игры в России – очень быстрый и мобильный, постоянная борьба и единоборства. Конечно, это во многом из-за того, что площадки меньше размером, чем у нас в МХЛ и ВХЛ – постоянный прессинг, активная игра, нужно очень быстро принимать решения на льду. Бывало, что мы играли в АХЛ по три дня подряд, большая нагрузка и нужно постоянно быть в тонусе – да и английский язык я знал не очень хорошо, только ближе к концу сезона начал понимать лучше.

Конечно, мы много общались в команде вместе с Петром Кочетковым и Пономарёвым – Петя рассказывал нам об игре в НХЛ, там высочайший уровень хоккея. В целом, у нашей команды не получился сезон – год назад стали чемпионами, а сейчас даже не вышли в плей-офф. Знаю, что за команду прежде играли Артём Сериков и Джозеф Кин. Я неплохо начал сезон, мне давали шансы, доверяли первые звенья и большинство, но как только пропал результат – то сразу стал получать меньше игрового времени. По словам ребят, Артём попал в такую же ситуацию, как и я. Впрочем, даже если угодил в запас, про тебя не забывают и постоянно продолжают работу на улучшение игры – уверен, что я приобрёл хороший и полезный опыт за этот сезон», — приводит официальный сайт «Спартака» слова Пашина.