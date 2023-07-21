Агент Худобина рассказал, как обстоят дела с трудоустройством вратаря в КХЛ

Известный агент Александр Черных, представляющий интересы вратаря Антона Худобина, рассказал, как обстоят дела с трудоустройством вратаря в КХЛ.

«Ситуация с Антоном Худобиным пока без изменений. Будем сейчас смотреть. В Минске до сих пор ищут вратаря.

Ждём «Ладу». Сейчас в команде много игроков, должна быть двусторонка. После субботы мы должны созвониться и определиться – с какими игроками они идут дальше, какой будет бюджет. «Лада» ещё ищет легионеров», — приводит слова Черных «РБ Спорт».

Напомним, 36-летний россиянин был обменян из «Даллас Старз» в «Чикаго» 3 марта. В прошедшем сезоне Худобин сыграл один матч в НХЛ и провёл 24 матча за фарм-клуб «Далласа» в АХЛ. В составе «Техаса» коэффициент надёжности российского вратаря составил 2,89 при 89,9% отражённых бросков. За фарм-клуб «Чикаго» «Рокфорд Айсхогс» Антон матчей не провёл.