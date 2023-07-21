Агент Зарипова: если бы билеты продавали на арену с футбольный стадион, тоже был бы аншлаг

Известный агент Александр Черных, представляющий интересы бывшего нападающего «Ак Барса» Даниса Зарипова, рассказал о прощальном матче хоккеиста. 9 августа в 19:00 на льду «Татнефть Арены» состоится прощальный матч Даниса Зарипова. Вместе с легендой «Ак Барса» сыграют бывшие партнёры и тренеры: Алексей Морозов, Александр Овечкин, Сергей Зиновьев, Александр Радулов, Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Сергей Мозякин, Евгений Кузнецов, Александр Сёмин, Алексей Чупин, Зинэтула Билялетдинов, Илья Воробьёв и другие.

«Билеты на прощальный матч Даниса Зарипова продали за два дня? Совершенно не удивляет. Если бы билеты продавали на арену размером с футбольный стадион, тоже был бы аншлаг. Зарипов – единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина. В Казани понимают, какую значимую роль в хоккее он сыграл, плюс многие ребята откликнулись на предложение поучаствовать.

Есть сожаление, что такой мастер заканчивает свою карьеру? Рано или поздно всем приходится завершать карьеру. Природа всё равно берёт своё. Наши прославленные ветераны – Фетисов, Крутов, Макаров, Малахов, Каменский, Жамнов, Буре – все закончили свои карьеры, хотя хотелось и дальше видеть их на льду. Это жизнь», — приводит слова Черных «РБ Спорт».

Зарипов — единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 годах — в составе «Металлурга»), трёхкратный чемпион мира (2008, 2009 и 2014).