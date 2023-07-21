Лучший голкипер чемпионата мира 2009 года вошёл в тренерский штаб минского «Динамо»
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Тренерский штаб минского «Динамо» пополнил Андрей Мезин, сообщает пресс-служба белорусского клуба.
Мезин начал тренерскую карьеру в 2015 году. Пять сезонов (2015–2017, 2019–2022) работал в минском «Динамо». Также он входил в тренерские штабы челябинского «Трактора» (2018–2019) и «Автомобилиста» (2022–2023).
В качестве вратаря с 2009 по 2012 год Мезин играл за минское «Динамо». Он провёл за белорусский клуб в КХЛ 100 матчей. Голкипер выступал на трёх Олимпиадах и на 15 чемпионатах мира в составе сборной Беларуси. Также он защищал цвета «Нюрнберга», «Берлина», «Ак Барса», СКА, «Салавата Юлаева», магнитогорского «Металлурга», «Локомотива», «Трактора», «Авангарда» и других клубов.
Мезин был признан лучшим голкипером чемпионата мира 2009 года.
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