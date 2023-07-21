Экс-руководитель «Анжи» Герман Чистяков стал гендиректором хоккейного «Авангарда». Управленец приступит к своим обязанностям 1 августа.

На этом посту он заменит Сергея Белых, ставшего исполнительным директором футбольного «Спартака».

Чистяков ранее был генеральным директором футбольных клубов «Анжи», ПАОК (Греция), «Ботев» (Болгария), исполнительным директором Профессиональной баскетбольной лиги, руководителем проектного офиса РФС, который разрабатывал пакет реформ в российском футболе.

Также он руководил департаментом «Матч ТВ» по взаимодействию с лигами и федерациями и работал в компании «Апостол Медиа» руководителем спортивной практики.