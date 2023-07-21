Малкин выложил фотографию с Овечкиным и своим сыном Никитой

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в своих социальных сетях выложил фото с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
На фотографии форвард «столичных» стоит с сыном Малкина — семилетним Никитой.
Фото: Социальные сети Евгения Малкина
Напомним, Малкин играет за «Питтсбург» с 2006 года. Джино — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). В минувшем сезоне российский нападающий принял участие в 82 встречах, в которых записал на свой счёт 83 (27+56) очка. Малкин уступил по результативности в команде только Сидни Кросби (93 очка).
Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». В 2018 году форвард завоевал с «Вашингтоном» Кубок Стэнли.
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