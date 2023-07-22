«Сиэтл» подписал контракт с Винсом Данном

«Сиэтл Кракен» подписал четырёхлетний контракт на $ 29,4 млн с 26-летним защитником Винсом Данном, сообщает Associated Press. Игрок был ограниченно свободным агентом, и заключение долгосрочного соглашения позволило избежать арбитражного разбирательства.

Прошлый сезон стал лучшим для Данна в его карьере. Он набрал 64 (14+50) очков в регулярном сезоне в 81 матче. В плей-офф Данн поучаствовал в 14 играх, проводя на площадке в среднем более 23 минут за матч. Он набрал 7 (1+6) очков. Следующий сезон станет для него третьим в карьере в «Сиэтле».

Данн провел первые года в НХЛ в «Сент-Луисе» и выиграл Кубок Стэнли с «Блюз» в 2019 году в возрасте 22 лет. В «Сиэтл» защитник попал в результате драфта расширения.