Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сиэтл» подписал контракт с Винсом Данном

«Сиэтл» подписал контракт с Винсом Данном
Комментарии

«Сиэтл Кракен» подписал четырёхлетний контракт на $ 29,4 млн с 26-летним защитником Винсом Данном, сообщает Associated Press. Игрок был ограниченно свободным агентом, и заключение долгосрочного соглашения позволило избежать арбитражного разбирательства.

Прошлый сезон стал лучшим для Данна в его карьере. Он набрал 64 (14+50) очков в регулярном сезоне в 81 матче. В плей-офф Данн поучаствовал в 14 играх, проводя на площадке в среднем более 23 минут за матч. Он набрал 7 (1+6) очков. Следующий сезон станет для него третьим в карьере в «Сиэтле».

Данн провел первые года в НХЛ в «Сент-Луисе» и выиграл Кубок Стэнли с «Блюз» в 2019 году в возрасте 22 лет. В «Сиэтл» защитник попал в результате драфта расширения.

Материалы по теме
Встретимся в суде? Самсонов и ещё шесть игроков НХЛ, которых ждёт арбитраж
Встретимся в суде? Самсонов и ещё шесть игроков НХЛ, которых ждёт арбитраж
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023