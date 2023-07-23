Карандин: назначение латвийского тренера в «Куньлунь» — это вызов для КХЛ и всей России

Экс-глава региона «Сибирь — Дальний Восток», легендарный советский арбитр Юрий Карандин возмутился назначением латвийского специалиста Виктора Игнатьева на пост главного тренера «Куньлуня» и назвал это вызовом для всей России.

«Главным тренером назначен тренер-ассистент из сборной Латвии Виктор Игнатьев, ранее работавший ассистентом и в «Куньлуне». Может, китайцы не знают, но Латвия, являясь страной-хозяйкой последнего чемпионата мира, запретила на нём российский флаг. В этой стране сносятся памятники героям Великой Отечественной войны, а людям, которые выходят на улицы 9 мая отметить Победу, выписываются штрафы.

В таких условиях назначение латвийского тренера в нашем регионе воспринимается как вызов и для КХЛ, и для всей России. Исполнительный вице-президент «Куньлуня» Феоктистов, который комментирует это назначение и, видимо, его лоббирует, в нашем хоккее неизвестен. Крайне сомнительное решение.

У нас много качественных тренеров, которые способны запустить этот проект. А назначение такого легионера — это как щелчок по носу. Я ещё понимаю, если бы у «Куньлуня» и сборной Китая при Игнатьеве был результат. Так его же нет, о чём говорят недавний разгром от голландцев, аутсайдерство в КХЛ и пустые трибуны в Мытищах», — цитирует Карандина Russia-Hockey.ru.

Игнатьев был ассистентом Грега Айрленда и в сборной Китая. Кроме того, он трижды работал со сборной Латвии — в том числе на зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Напомним, бывший главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Грег Айрленд покинул клуб 2 июля 2023 года.