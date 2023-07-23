Голкипер Игорь Бобков представил новый шлем в клубных цветах «Амура»
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Голкипер Игорь Бобков представил новый шлем в клубных цветах «Амура». В мае текущего года вратарь подписал с хабаровским клубом однолетний контракт.
В минувшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ 32-летний голкипер сыграл за «Автомобилист» в 34 матчах, отразив 92,4% бросков при коэффициенте надёжности 2,26. В плей-офф вратарь провёл три матча, отразив 88,8% бросков при коэффициенте надёжности 4,17. Игорь Бобков является обладателем Кубка Гагарина — 2021 в составе омского «Авангарда». В 2011 году голкипер стал обладателем золотых медалей молодёжного чемпионата мира в Канаде.
Напомним, хабаровчане в прошлом сезоне заняли десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, не сумев пробиться в плей-офф Кубка Гагарина.
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