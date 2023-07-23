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Главный тренер «СКА-Нева» возглавит сборную России U23 на предсезонном турнире в Сочи

Главный тренер «СКА-Нева» Николай Воеводин возглавил сборную России U23 на предсезонном турнире в Сочи, сообщает пресс-служба ВХЛ. Соперниками сборной России на турнире станут команды КХЛ «Сочи», «Адмирал», «Авангард» и СКА. Предсезонный турнир состоится с 3 по 8 августа.

Отметим, что в прошлом сезоне Воеводин возглавлял клуб МХЛ «Чайка» и вместе с нижегородским клубом стал обладателем Кубка Харламова.

Состав сборной России U23 на предсезонный турнир в Сочи выглядит следующим образом:

Вратари: Сергей Иванов, Артемий Плешков (оба — СКА), Никита Подлягин («Авангард»).

Защитники: Никита Смирнов («Динамо» Мн), Никита Евсеев, Всеволод Альметкин (оба — «Ак Барс»), Владимир Грудинин, Артем Барабоша (оба — ЦСКА), Даниил Иванов («Спартак»), Роман Юзбашян («Сочи»), Михаил Гуляев («Авангард»), Артём Проничкин («Торпедо»), Никита Баклашёв («Динамо» М).

Нападающие: Станислав Яровой («Витязь»), Роман Абросимов («Северсталь»), Илья Чефанов («Металлург» Нк), Дмитрий Бучельников, Матвей Кабуш, Иван Демидов, Григорий Кузьмин, Семён Синяткин, Семён Демидов, Даниил Лазутин (все — «СКА-Нева»), Андрей Никонов, Никита Буруянов (оба — «Динамо» М), Дмитрий Кателевский («Ак Барс»), Максим Великов (ЦСКА), Данила Климов («Сочи»).