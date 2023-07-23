Карандин: «Куньлуню» нужно профессионально помочь кадрами и идеями

Экс-глава региона «Сибирь — Дальний Восток», легендарный советский арбитр Юрий Карандин заявил, что «Куньлунь» нуждается в кадрах и идеях для повышения уровня игры.

«Так вот перед нами — клуб-легионер «Куньлунь». Из страны, которую в хоккее нам по силам поднять на хороший уровень. Нужно просто профессионально «Куньлуню» помочь, прежде всего кадрами и идеями.

Считаю, что было бы правильно, если бы Морозов обратил внимание на китайский проект — тем более он всего лишь в десятке километров от офиса КХЛ. Направить бы президенту КХЛ своё стремление помочь легионерам на ликбез для господина Феоктистова и на правильный запуск «Куньлуня». Вот что пойдёт на пользу и Китаю, и КХЛ, и всей российской школе хоккея», — сказал Карандин в интервью Russia-Hockey.ru.

Ранее Карандин возмутился назначением латвийского специалиста Виктора Игнатьева на пост главного тренера «Куньлуня» и назвал это вызовом для всей России.