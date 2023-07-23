The Hockey Writers: сезон-2023/2024 покажет, был ли прошлый год Самсонова случайностью

Журналист Джим Парсонс в статье на The Hockey Writers оценил будущее российского голкипера Ильи Самсонова в «Торонто Мэйпл Лифс».

«Поскольку следующая сделка Самсонова будет заключена на любую сумму, которую решит арбитр, сообщается, что контракт будет рассчитан только на один сезон. «Мэйпл Лифс» выдвинули предложение по контракту Самсонова на сумму $ 2,4 млн. Его агент ответил предложением на $ 4,9 млн. По правилам лиги арбитр может назначить любую сумму в пределах этого диапазона.

Сделка Самсонова — это не предложение «или-или». Промежуточная точка между двумя суммами составляет $ 3,65 млн. Арбитр в какой-то мере встанет на сторону Самсонова. В результате мы ожидаем, что окончательный контракт будет в диапазоне от $ 3,75 до $ 4 млн.

Какой бы ни была окончательная сумма, она будет только на один год. Это даёт «Мэйпл Лифс» ещё один полный сезон, чтобы определить, был ли сезон-2022/2023 Самсонова случайностью, или он был по-настоящему силён», — сказано в статье.