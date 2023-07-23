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Гончар — в топ-10 лучших защитников в истории «Питтсбурга» по версии The Hockey Writers

Гончар — в топ-10 лучших защитников в истории «Питтсбурга» по версии The Hockey Writers
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Североамериканский журналист Ник Хорват в статье на портале The Hockey Writers составил топ-10 лучших защитников в истории «Питтсбург Пингвинз».

На шестой строчке в рейтинге расположился российский защитник Сергей Гончар.

«Нынешний помощник и тренер по защите «Пингвинз» Сергей Гончар провел в «Питтсбурге» несколько сезонов и в качестве игрока. В 322 играх с «Пингвинз» он набрал 259 (54+205) очков. Гончар также был больше, чем просто угрозой на льду. Он стал лидером и вне льда. Подобно тому, как Лемье пригласил к себе в гости молодую суперзвезду Сидни Кросби в начале своей карьеры, Гончар открыл свои двери соотечественнику Евгению Малкину. Гончар быстро стал фаворитом среди болельщиков в Питтсбурге и был важным ветераном во время похода «Пингвинз» за Кубком Стэнли в 2009 году», — сказано в статье.

Полностью топ-10 лучших защитников в истории «Питтсбург Пингвинз» по версии The Hockey Writers выглядит так:

1. Крис Летанг;
2. Пол Коффи;
3. Рон Стэкхаус;
4. Ларри Мёрфи;
5. Рэнди Карлайл;
6. Сергей Гончар;
7. Брукс Орпик;
8. Дэйв Берроуз;
9. Зарлей Залапски;
10. Брайан Дюмулен.

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