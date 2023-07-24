Daily Faceoff рассказал, как контракт Самсонова повлияет на зарплатную ведомость «Торонто»

Журналист Скотт Максвелл в статье на сайте Daily Faceoff рассказал, как контракт российского голкипера Ильи Самсонова с «Торонто Мэйпл Лифс» повлияет на зарплатную ведомость команды. Напомним, после арбитража вратарь получил однолетнее соглашение на $ 3,55 млн.

«Контракт ставит «Мэйпл Лифс» в интересное положение, так как теперь их зарплатная ведомость превышает потолок зарплат более чем на $ 8,8 млн. С учётом того, что Джейк Маззин с контрактом на $ 5,625 млн, скорее всего, будет помещён в долгосрочный список травмированных, у клуба всё ещё остаётся около $ 3,2 млн выше потолка. Чтобы уместиться под потолком, вратарь Мэтт Мюррей с его кэпхитом в размере $ 4,6875 млн, вероятно, будет обменян или выкуплен.

Другая проблема для «Торонто» заключается в том, что сейчас они превышают межсезонный потолок зарплат на 10,58% при разрешённом лимите в 10%. Сюда также входят игроки, которые, по прогнозам, будут помещены в долгосрочный список травмированных. Таким образом, необходимо будет сделать ещё один шаг, чтобы «Лифс» соответствовали ограничениям на оставшуюся часть межсезонья, в дополнение к любому шагу, который им нужно будет сделать, чтобы соответствовать ограничениям в регулярном сезоне», — сказано в статье.