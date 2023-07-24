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Карнаухов привёз Кубок Гагарина к пилотажным группам «Стрижи» и «Русские Витязи»

Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов привёз Кубок Гагарина к пилотажным группам «Стрижи» и «Русские Витязи», сообщает пресс-служба армейского клуба.

В прошедшем регулярном чемпионате Карнаухов провёл 60 матчей, в которых набрал 29 (14+15) очков при показателе полезности «+4». В плей-офф на счету форварда 27 игр и 8 (3+5) результативных баллов.

1 мая 2023 года 26-летний форвард продлил контракт с ЦСКА до конца сезона-2025/2026.

26-летний нападающий является воспитанником хоккейной школы ЦСКА. С «Красной Армией» в сезоне-2016/2017 форвард выиграл Кубок Харламова. В составе главной команды нападающий стал трёхкратным обладателем Кубка Гагарина.

Ранее бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев назвал ЦСКА лучшим клубом КХЛ в плане селекционной работы в текущем межсезонье.