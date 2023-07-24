Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов привёз Кубок Гагарина к пилотажным группам «Стрижи» и «Русские Витязи», сообщает пресс-служба армейского клуба.
В прошедшем регулярном чемпионате Карнаухов провёл 60 матчей, в которых набрал 29 (14+15) очков при показателе полезности «+4». В плей-офф на счету форварда 27 игр и 8 (3+5) результативных баллов.
1 мая 2023 года 26-летний форвард продлил контракт с ЦСКА до конца сезона-2025/2026.
26-летний нападающий является воспитанником хоккейной школы ЦСКА. С «Красной Армией» в сезоне-2016/2017 форвард выиграл Кубок Харламова. В составе главной команды нападающий стал трёхкратным обладателем Кубка Гагарина.
Ранее бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев назвал ЦСКА лучшим клубом КХЛ в плане селекционной работы в текущем межсезонье.
- 24 июля 2023
-
09:33
-
09:24
-
09:12
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:15
- 23 июля 2023
-
23:34
-
23:06
-
23:00
-
22:38
-
22:22
-
22:14
-
22:10
-
21:44
-
21:12
-
20:40
-
20:21
-
19:43
-
19:30
-
19:13
-
18:44
-
18:30
-
18:12
-
18:03
-
17:41
-
17:18
-
17:05
-
17:00
-
16:44
-
16:35
-
16:19
-
16:10
-
15:45
-
15:10