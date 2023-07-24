Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Трактор» представил состав на предсезонные сборы

«Трактор» представил состав на предсезонные сборы
Аудио-версия:
Комментарии

Челябинский «Трактор» назвал имена 38 хоккеистов, которые примут участие в предсезонных сборах.

Вратари:
Сергей Мыльников, Зак Фукале*, Вячеслав Бутеец, Тимур Нарудинов, Никита Подскребалин, Руслан Хажеев.

Защитники:
Роберт Хэмилтон, Артём Бородкин**, Виктор Антипин, Александр Шепелев, Александр Кирпичников, Евгений Петриков, Альберт Яруллин, Сергей Телегин, Алексей Савельев, Артём Блажиевский, Илья Карпухин, Артём Щучинов, Пётр Ясинский.

Нападающие:
Иван Стёжкин, Егор Попов, Александр Рыков, Максим Махрин, Александр Шаров, Владимир Жарков, Сергей Калинин, Михаил Горюнов-Рольгизер, Максим Шабанов, Михаил Котляревский, Владимир Ткачёв, Антон Бурдасов, Виталий Кравцов, Андрей Чибисов, Семён Дер-Аргучинцев, Никита Тертышный, Никита Сошников, Руслан Агламзянов, Ярослав Яппаров.

* – присоединится к команде позже, ** – просмотровый контракт.

Челябинский клуб в прошлом сезоне занял девятое место в таблице Восточной конференции, набрав 72 очка в 68 встречах.

Материалы по теме
Рыков — о невыходе «Трактора» в плей-офф: очнулись в середине регулярки, но было поздно
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023