«Металлург» заключил контракт с вратарём Александром Суднициным
Поделиться
«Металлург» заключил контракт с вратарём Александром Суднициным, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 35-летним голкипером рассчитано на один год.
Александр Судницин – воспитанник красноярской школы хоккея. В минувшем сезоне голкипер защищал цвета «Нефтехимика». Александр сыграл 23 матча, в которых одержал 10 побед с 90,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,75. В розыгрыше Кубка Гагарина 35-летний вратарь провёл три матча, одержав одну победу. Судницин в сезоне-2016/2017 стал бронзовым призёром Континентальной хоккейной лиги в составе «Локомотива».
В розыгрыше Кубка Гагарина — 2023 «Металлург» в первом раунде победил «Автомобилист» (4-3). В следующем раунде «Магнитка» уступила «Авангарду» (0-4).
Комментарии
- 24 июля 2023
-
11:10
-
11:07
-
11:05
-
11:00
-
10:54
-
10:42
-
10:40
-
10:40
-
10:36
-
10:25
-
10:15
-
10:02
-
09:50
-
09:33
-
09:24
-
09:12
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:15
- 23 июля 2023
-
23:34
-
23:06
-
23:00
-
22:38
-
22:22
-
22:14
-
22:10
-
21:44
-
21:12
-
20:40
-
20:21
-
19:43
-
19:30
-
19:13
-
18:44
Партнерский контент