«Металлург» заключил контракт с вратарём Александром Суднициным, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 35-летним голкипером рассчитано на один год.

Александр Судницин – воспитанник красноярской школы хоккея. В минувшем сезоне голкипер защищал цвета «Нефтехимика». Александр сыграл 23 матча, в которых одержал 10 побед с 90,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,75. В розыгрыше Кубка Гагарина 35-летний вратарь провёл три матча, одержав одну победу. Судницин в сезоне-2016/2017 стал бронзовым призёром Континентальной хоккейной лиги в составе «Локомотива».



В розыгрыше Кубка Гагарина — 2023 «Металлург» в первом раунде победил «Автомобилист» (4-3). В следующем раунде «Магнитка» уступила «Авангарду» (0-4).