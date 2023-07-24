Журналист: арбитраж Самсонова и «Торонто» может оставить горький привкус в конце сезона

Журналист сайта Fansided Люк Райан рассказал, как арбитражные слушания по контракту Ильи Самсонова с «Торонто Мэйпл Лифс» могут повлиять на взаимоотношения игрока и клуба. Напомним, по арбитражу вратарь получил однолетний контракт на $ 3,55 млн.

«Тот факт, что для получения этого контракта потребовалось арбитражное слушание, и тот факт, что «Лифс» существенно занизили цену, может оставить горький привкус во рту в конце этого годичного срока. Точно так же «Лифс» рискуют, что больше не смогут его себе позволить, если он превзойдёт уровень игры, который он показал в прошлом году.

Арбитражные слушания всегда оставляют у людей немного огорчения. Прямо сейчас агент Самсонова заявляет, что его клиент не слишком расстроен, однако мы должны задаться вопросом, не является ли это просто пиар-акцией.

Будем надеяться, что однолетнего соглашения будет достаточно, чтобы показать Илье Самсонову, что клуб ценит его. Передача его контракта в арбитраж была рискованной игрой, но, надеюсь, со временем она окажется правильной», — написал Райан.