Журналист: арбитраж Самсонова и «Торонто» может оставить горький привкус в конце сезона

Журналист сайта Fansided Люк Райан рассказал, как арбитражные слушания по контракту Ильи Самсонова с «Торонто Мэйпл Лифс» могут повлиять на взаимоотношения игрока и клуба. Напомним, по арбитражу вратарь получил однолетний контракт на $ 3,55 млн.
«Тот факт, что для получения этого контракта потребовалось арбитражное слушание, и тот факт, что «Лифс» существенно занизили цену, может оставить горький привкус во рту в конце этого годичного срока. Точно так же «Лифс» рискуют, что больше не смогут его себе позволить, если он превзойдёт уровень игры, который он показал в прошлом году.
Арбитражные слушания всегда оставляют у людей немного огорчения. Прямо сейчас агент Самсонова заявляет, что его клиент не слишком расстроен, однако мы должны задаться вопросом, не является ли это просто пиар-акцией.
Будем надеяться, что однолетнего соглашения будет достаточно, чтобы показать Илье Самсонову, что клуб ценит его. Передача его контракта в арбитраж была рискованной игрой, но, надеюсь, со временем она окажется правильной», — написал Райан.
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