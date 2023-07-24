Гашек ответил на слова Фетисова о том, что Россия может выступить на ОИ в статусе беженцев

Бывший голкипер ряда клубов НХЛ, ХК «Спартак» и сборной Чехии Доминик Гашек в «Твиттере» ответил на слова двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова. Ранее бывший российский спортсмен, а ныне депутат Государственной думы сказал, что сборной России на Олимпийских играх 2024 года в Париже предлагают чуть ли не статус беженцев. По мнению Фетисова, национальная команда должна поехать на турнир с флагом и гимном.
«Слава, если вам есть кого винить, то себя» — говорится в сообщении.
Напомним, в феврале 2022 года национальные команды России по хоккею отстранили от выступления на международных турнирах. Предполагаемая дата снятия бана пока что неизвестна. Сборная пропустила чемпионаты мира 2022 и 2023 года, а также МЧМ. Кроме того, Россия была лишена права проведения МЧМ в Омске и Новосибирске.
- 24 июля 2023
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