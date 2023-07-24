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Ушёл из жизни легендарный нападающий сборной Финляндии, сыгравший на двух Олимпиадах

Ушёл из жизни легендарный нападающий сборной Финляндии, сыгравший на двух Олимпиадах
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Легендарный финский нападающий Юрьё Хакала скончался в 91 год, сообщает Iltalehti. Жена спортсмена Раили Хакала подтвердила эту информацию местному изданию.

Отмечается, что Хакала умер 15 июля в своём коттедже. Раили сказала, что Юрьё скончался во время плавания.

Хакала является легендой финского хоккея. Он провёл в национальном чемпионате в общей сложности 20 сезонов и сыграл суммарно 246 матчей. Хоккеист стал первым игроком, достигшим отметки в 200 встреч в чемпионате.

Хакала шесть раз выигрывал чемпионат Финляндии в период с 1950 по 1961 год. В дополнение к этому легендарный нападающий завоевал ещё девять медалей — четыре серебра и пять бронз. Хакала дважды признавался лучшим хоккеистом Финляндии — в 1955 и 1958 году. Легенда хоккея также выиграл бомбардирскую гонку в 1954 году и гонку снайперов в 1955-м.

Кроме того, форвард шесть раз представлял Финляндию на чемпионатах мира и дважды — на Олимпийских играх. Хакала — самый молодой игрок, когда-либо выступавший за сборную Суоми. Он был введён в Зал хоккейной славы Финляндии в 1985 году.

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