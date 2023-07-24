Капитан «Колорадо» Ландеског и легенда плавания Фелпс стали совладельцами ФК «Лидс»

Лидер и нападающий «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског стал совладельцем футбольного клуба «Лидс Юнайтед», сообщает Expressen.
Ранее компания 49ers Enterprises стала мажоритарным владельцем английской команды. Несколько звёзд спорта являются частью инвестиционной компании, в том числе шведская звезда НХЛ Габриэль Ландеског.
Инвестиционная компания 49ers Enterprises, которая также владеет командой НФЛ «Сан-Франциско 49ers», впервые инвестировала в «Лидс» в 2018 году. В 2021 году они увеличили свою долю в клубе до 44% акций, а теперь летом 2023 года впервые стали мажоритарным владельцем.
Уже было известно, что участниками сделки были звёзды гольфа Джордан Спит и Джастин Томас. Теперь несколько звёзд подтвердили, что также причастны к сделке, в том числе капитан «Колорадо» Габриэль Ландеског, его бывший товарищ по команде Эрик Джонсон, а также легенда плавания Майкл Фелпс. Однако неясно, сколько именно денег они вложили.
В мае «Лидс Юнайтед» покинул Премьер-лигу.
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