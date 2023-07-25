Русский игрок «Автомобилиста» рассказал, как к нему относились в лагере развития «Баффало»

Нападающий системы «Автомобилиста» Виктор Неучев, прошедший лагерь развития «Баффало Сэйбрз» в начале июля, поделился впечатлениями от мероприятия. Хоккеист рассказал, что ему помогал экс-форвард московского «Динамо» Александр Кисаков. Неучев также поделился мнением об одном из самых перспективных игроков системы «Баффало» Заке Бенсоне. Кроме того, форвард рассказал, как к нему относились в лагере.

«Если что-то надо было, либо если тренерам надо было что-то нам объяснить, они звали Кисакова, он всё объяснял.

Такого, чтобы переписываться с кем-то потом, не было. Так, со всеми поддерживал отношения, посмеяться там. Канадцы добрые — с ними общался в основном. Бенсон хорош и как человек — с ним я тоже общался, познакомился. Как хоккеист он сильный, конечно, на позитиве, ничего высокомерного не было от него.

Удивило больше всего отношение всего персонала и тренеров к молодым игрокам. Что бы ни попросил, всё сделают без вопросов, довольно отзывчивые люди. Меня взяли под крыло, со всеми познакомили, всё объяснили, где что, где питаться, жить, тренироваться. У нас народу было много в лагере — 16 нападающих и 11 защитников. Но тренировки всё равно были интенсивными — я это прочувствовал, и было сложновато. Упор был сделан на развитие индивидуальных навыков, тренировались разные игровые моменты.

В конце у нас был турнир 3х3, но особо не ощущалось, что играл в этом формате, даже удобно, потому что бегать меньше надо. По поводу столкновений нам говорили, что играем без них, без силовых приёмов, так как все приехали хорошо провести время и, конечно, развиться, хотя за неделю это сложно сделать», — приводит слова Неучева ТАСС.

Напомним, «Баффало» задрафтовал Неучева в 2022 году в третьем раунде под общим 74-м номером. Нападающий и один из самых перспективных хоккеистов «Баффало Сэйбрз» Зак Бенсон был выбран «клинками» в первом раунде драфта-2023 под общим 13-м номером.