Стало известно, когда Владимир Ткачёв определится с новым клубом
Поделиться
Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы российского нападающего Владимира Ткачёва, рассказал, когда форвард определится с новым клубом. Хоккеист точно не присоединится к бывшему клубу «Авангард» до начала турнира в Сочи. Sochi Hockey Open, в котором «ястребы» примут участие, начнётся 3 августа и завершится 8 августа.
«Ткачёв не присоединится к «Авангарду» перед турниром в Сочи. До 10 августа постараемся определиться с клубом», — приводит слова Бабаева ТАСС.
Отметим, что сейчас Ткачёву 27 лет. Его соглашение с омичами истекло в апреле.
В завершившемся сезоне на счету Ткачёва 64 матча за «Авангард» и 59 (23+36) очков при показателе полезности «+17». Сезон-2021/2022 Владимир провёл в НХЛ, выступая за «Лос-Анджелес Кингз».
Комментарии
- 25 июля 2023
-
14:41
-
14:25
-
14:07
-
13:58
-
13:35
-
13:24
-
12:47
-
12:19
-
12:00
-
11:31
-
11:08
-
11:01
-
10:54
-
10:39
-
10:13
-
09:53
-
09:48
-
09:46
-
09:19
-
08:58
-
08:30
- 24 июля 2023
-
23:57
-
23:40
-
23:30
-
23:22
-
22:57
-
22:39
-
22:14
-
21:59
-
21:39
-
21:29
-
20:56
-
20:24
-
20:11
-
19:56
Партнерский контент