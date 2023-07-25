Быков считает, что сборную России по хоккею однажды может возглавить женщина

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков считает, что национальную команду однажды может возглавить женщина. Специалист назвал сильные качества женщин в хоккейной среде.
«Сложно представить и предвидеть, что когда-то женщина станет главным тренером сборной России. Но всё в жизни меняется, происходит эмансипация. Мне кажется, у нас очень много достойных тренеров, женщине будет сложно конкурировать с мужским содружеством. Но всё в мире возможно, исключать этого нельзя.
Я больше могу предположить, что женщины будут входить в штаб в какой-то роли. Например, финны используют женщин в роли массажистов. Но трудно представить женщину как главного тренера, хотя не могу исключать. Не такая большая школа в этой среде. Ведь у нас история хоккея начинается ещё с прошлого века, это всегда был мужской вид спорта, а женщины не так давно приобщились к нему. С трудом можно это представить.
При всём уважении к женщинам, я смотрел некоторые матчи. Надо отметить, что сильное качество у женщин — эмоциональность и креативность. В этом плане они интересно играют. Они как хорошие артисты или художники создают на своём уровне шедевры», — цитирует Быкова Legalbet.
Отметим, что сейчас главным тренером сборной России является Алексей Жамнов. Специалист привёл национальную команду к серебряным наградам Олимпийских игр — 2022.
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