The Hockey Writers: «Торонто» может сделать ставку на Уолла, который вытеснит Самсонова

Журналист Питер Бараккини в статье на сайте The Hockey Writers заявил, что однолетнее соглашение «Торонто Мэйпл Лифс» с Ильёй Самсоновым может привести к тому, что запасной голкипер канадской команды Джозеф Уолл станет первым номером за меньшую зарплату.

«Хотя контракт Самсонова может привести к долгосрочной сделке, у «Мэйпл Лифс», возможно, есть другой план, согласно которому Джозеф Уолл станет первым номером в будущем.

Уолл оказался в сложной ситуации, когда Самсонов получил травму во время третьей игры второго раунда плей-офф, и сделал всё возможное, чтобы добиться победы в четвёртой игре. Несмотря на то что неопытному вратарю в плей-офф всегда сложно войти в игру и выиграть её, Уолл всё же продемонстрировал отличное самообладание и чувство спокойствия в воротах. Один только этот опыт должен помочь сохранить роль бэкапа и даже потенциально бороться за место в старте в будущем.

Если «Мэйпл Лифс» почувствуют, что Уолл готов после целого сезона за спиной Самсонова, то это может проложить ему путь к старту. Краткосрочный контракт с Самсоновым может быть частью этого плана, если руководство и тренеры посчитают, что Уолл может быть лучше Ильи и получать более низкую зарплату, чем российский голкипер. В любом случае Джозеф определённо выглядит вратарём на будущее», — сказано в статье.