Нападающий «Лады» Шумаков: я до сих пор молодой и перспективный

Нападающий «Лады» Сергей Шумаков рассказал, почему выбрал тольяттинский клуб для продолжения карьеры.
«Почему «Лада»? Наверное, потому что здесь у меня будет много игрового времени. На меня рассчитывают в «Ладе». Хочется уже всё доказать и, так сказать, камбэкнуться на свой уровень.
Можно ли сказать, что «Лада» будет максимально злой и мотивированной командой? Отчасти да. «Лада» будет злой. У нас реально много кому есть что доказывать. Многие игроки не подошли другим клубам и поэтому приехали сюда. Могу сказать, что на тренировках у нас уже идут рубки.
Казалось, что ещё совсем недавно был молодым и перспективным нападающим «Сибири», а теперь уже в категории 30+? Если что, то я до сих пор молодой и перспективный (смеётся). 30 лет для хоккея – вообще не возраст. А так, да, молодые ребята уже понимают, что я постарше их, относятся поуважительнее», — сказал Шумаков в интервью сайту КХЛ.
- 25 июля 2023
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