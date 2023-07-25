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Кросби обратился к Бержерону, который завершил игровую карьеру

Кросби обратился к Бержерону, который завершил игровую карьеру
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Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби обратился к экс-капитану «Бостон Брюинз» Патрису Бержерону, который сегодня завершил карьеру.

«Бержи, было приятно соревноваться с тобой и иметь особую честь быть твоим товарищем по команде на протяжении многих лет. Твои достижения говорят сами за себя, но больше всего выделяется то, кем ты являешься. Для тех, кто играл с тобой или против тебя, нет лучшего примера для подражания. Поздравляю с замечательной карьерой и наслаждайся следующей главой, друг мой! Сид», — приводит заявление Кросби «твиттер» «Питтсбург Пингвинз».

Сидни Кросби и Патрис Бержерон в составе сборной Канады становились победителями Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и 2014 года в Сочи.

Ранее завершение игровой карьеры Бержерона прокомментировал легендарный защитник «Бостона» Рэй Бурк.

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