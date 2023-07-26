«Куньлунь» подписал пробный контракт с защитником Васильевым

«Куньлунь Ред Стар» заключил пробный контракт с 29-летним защитником Валерием Васильевым, сообщает официальный сайт КХЛ.

В прошлом сезоне хоккеист выступал за «Сокол» и «Югру» в ВХЛ. В 43 матчах регулярного чемпионата и плей-офф Васильев набрал 16 (6+10) очков. Показатель полезности игрока составил «+7». Всего в ВХЛ на его счету 63 встречи и 23 (8+15) баллов за результативность.

В КХЛ Васильев провёл 295 матчей за «Спартак», «Авангард», «Торпедо», «Автомобилист», «Северсталь», магнитогорский «Металлург» и «Амур», на его счету 52 (18+34) очка при показателе полезности «-19».

Также Васильев выступал в МХЛ за МХК «Спартак» и «Чайку». В этой лиге на его счету 74 матча и 10 (4+6) очков. В 2014 году Васильев выиграл бронзовую медаль молодёжного чемпионата мира в составе сборной России.