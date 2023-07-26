«Есть разочарование, что такие легенды уходят». Орлов — о завершении карьеры Бержерона

Российский защитник «Каролины» Дмитрий Орлов прокомментировал завершение карьеры капитана «Бостона» Патриса Бержерона. Прошлый сезон россиянин заканчивал в составе «Брюинз» и в первом раунде плей-офф уступил «Флориде» в семи матчах.

«Я недолгое время был с «Бостоном», но видно сразу, насколько человек серьёзный и профессионально подходит к подготовке, к тренировочному процессу, играм. Да, с возрастом становится тяжелее играть, но он всё равно был в отличной форме, и с ним было тяжело на тренировках. Очень талантливый и хороший человек в жизни. Как он уважал всех ребят, так и его уважали. Если была нужна какая-то помощь, ты мог всегда обратиться к нему, чтобы он помог, подсказал.

Есть небольшое разочарование, что такие легенды уходят. Не так просто он выиграл очень много наград, стал лучшим оборонительным форвардом. Это всё труд, и я счастлив, что мне удалось с ним сыграть. У него отличная карьера, и главное — он завоевал Кубок Стэнли, играл в нескольких финалах», — цитирует Орлова ТАСС.

В составе «Бостона» Бержерон стал обладателем Кубка Стэнли в 2011 году. В составе сборной Канады становился олимпийским чемпионом в 2010 и 2014 годах, чемпионом мира в 2004-м. Также он является членом «Тройного золотого клуба».