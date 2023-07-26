«Миннесота» и вратарь Густавссон разрешат контрактные споры в арбитраже

«Миннесота» и вратарь Филип Густавссон разрешат контрактные споры в арбитраже. Как сообщает The Athletic, стороны не могут договориться об условиях нового контракта. Слушание назначено на 4 августа.

Густавссон может стать вторым вратарём, который получит контракт в арбитраже в это межсезонье. Ранее арбитраж присудил Илье Самсонову из «Торонто» соглашение сроком на один год и $ 3,55 млн.

В прошлом сезоне зарплата 25-летнего голкипра составила $ 825 тыс.

В минувшем сезоне голкипер провёл 39 матчей за «Миннесоту» в регулярном чемпионате при проценте отражённых бросков 93,1% и коэффициенте надёжности 2,10. Также в его активе пять игр в плей-офф при проценте отражённых бросков 92,1% и коэффициенте надёжности 2,33.