«Миннесота» и вратарь Густавссон разрешат контрактные споры в арбитраже
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«Миннесота» и вратарь Филип Густавссон разрешат контрактные споры в арбитраже. Как сообщает The Athletic, стороны не могут договориться об условиях нового контракта. Слушание назначено на 4 августа.
Густавссон может стать вторым вратарём, который получит контракт в арбитраже в это межсезонье. Ранее арбитраж присудил Илье Самсонову из «Торонто» соглашение сроком на один год и $ 3,55 млн.
В прошлом сезоне зарплата 25-летнего голкипра составила $ 825 тыс.
В минувшем сезоне голкипер провёл 39 матчей за «Миннесоту» в регулярном чемпионате при проценте отражённых бросков 93,1% и коэффициенте надёжности 2,10. Также в его активе пять игр в плей-офф при проценте отражённых бросков 92,1% и коэффициенте надёжности 2,33.
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